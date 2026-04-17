Piatok 17. apríl 2026
Počas noci a rána hrozí mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu

Od 1.00 do 7.00 h môže teplota poklesnúť až na mínus dva stupne Celzia.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Na celom území SR s výnimkou okresov na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku hrozí počas najbližšej noci a skorého rána mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu. Vo vydanej výstrahe prvého stupňa na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Od 1.00 do 7.00 h môže teplota poklesnúť až na mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varujú meteorológovia.
