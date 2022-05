Počas noci a rána sa môžu vyskytnúť búrky s lejakmi a krúpami

Bratislava 31. mája (TASR) - Počas stredajšej (1. 6.) noci a rána sa môžu najmä na západnom a strednom Slovensku vyskytnúť búrky sprevádzané prudkými lejakmi a krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal prvostupňové výstrahy.



Od polnoci do 6.00 h je vydaná výstraha pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj i väčšinu Žilinského kraja. Tiež pre okresy Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja, tiež v okresoch Rožňava a Poprad, predbežne platí výstraha v stredu až od 5.00 do 9.00 h.



Meteorológovia spresnili, že intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," doplnili.



Vietor v nárazoch od 65 do 85 kilometrov za hodinu môže podľa SHMÚ spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch. Konkrétne môže ísť o lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách. "Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie," upozornili.