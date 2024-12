Počas silvestrovskej noci možno bude nebeský ohňostroj – polárna žiara

Opava 31. decembra (TASR) – V nasledujúcich dňoch a týždňoch bude možné na oblohe pozorovať niekoľko zaujímavých úkazov. Posledná noc tohto roka môže priniesť pôsobivú bodku v podobe polárnej žiary viditeľnej aj z územia Slovenska. TASR o tom informoval Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu (FÚ) v Opave.



"Na Slnku došlo (…) k sérii erupcií a najmenej jedna z nich vychrlila smerom k Zemi plazmatický oblak nabitých častíc. Ten by mal Zem zasiahnuť počas silvestrovských večerných hodín. NOAA (americký Národný úrad pre oceány a atmosféru) predpovedá geomagnetickú búrku stupňa až G3, teda s možnosťou pozorovania polárnych žiar aj na našom území," uvádza Horálek. "To, či úkaz nastane, nie je úplne isté, modelovanie slnečného vetra je veľmi komplikované," dodáva.



Ľudia, ktorí majú záujem úkaz sledovať, by mali mať voľný výhľad na severný obzor neznečistený svetelným smogom. Pozorovanie polárnej žiary si vyžaduje aj priaznivé počasie.



Napriek tomu, že tento "nebeský ohňostroj" nemožno na prelome rokov zaručiť, na oblohe možno pri vyjasnení s istotou pozorovať planétu Venušu, ktorá je viditeľná už v tomto období. "Na večernej oblohe je to tretí najjasnejší nebeský objekt po Slnku a Mesiaci. Možno ju spozorovať už za súmraku nad juhozápadným obzorom ako neprehliadnuteľný nebeský objekt i z miest," dodáva Horálek. Venuša bude podľa neho na nočnej oblohe niekoľko nasledujúcich mesiacov veľmi dobre pozorovateľná aj vďaka niekoľkým konjunkciám – výskytom nebeských objektov vo vzájomnej blízkosti.



Venuša však nebude jedinou planétou, ktorú bude v noci možné pozorovať. Hoci už 3. januára večer vytvorí konjunkciu s Mesiacom, 18. januára vytvorí tesnú konjunkciu so Saturnom. Neďaleko oboch planét bude možno pozorovať aj planétu Neptún, dodáva vedec.



Počas nasledujúcich dvoch mesiacov vytvorí konjunkciu Saturn a Mesiac (1. februára 2025 večer) a Mesiac s planétou Merkúr (1. a 2. marca 2025 večer). Telesá bude ďaleko od miest možné pozorovať v tzv. zvieratníkovom svetle, dodáva Horálek.



Zvieratníkové (alebo zodiakálne) svetlo je mierne zvýšenie jasu v okolí Slnka. Rozširuje sa pozdĺž súhvezdí zvieratníka (t. j. pozdĺž ekliptiky). Býva dobre pozorovateľné začiatkom alebo koncom jasnej bezmesačnej noci, keď je sklon ekliptiky vzhľadom na obzor strmší - teda na jar či na jeseň.