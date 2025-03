Počas Svetového dňa povedomia o epilepsii vznikne živá reťaz

Bratislava 22. marca (TASR) - Ľudia oblečení do fialovej farby sa v sobotu pri príležitosti Svetového dňa povedomia o epilepsii - Fialového dňa, ktorý pripadá na 26. marca, spoja do živej reťaze. Symbolicky tak vyjadria spolupatričnosť deťom a dospelým trpiacim epilepsiou. TASR o tom informovala zakladateľka a projektová manažérka občianskeho združenia Meli Beli Andrea Škovierová Dragošeková.



"Pokusu o prekonanie ustanovujúceho rekordu bude predchádzať bohatý kultúrny i osvetový program, ktorý sa začne o 15.00 h," priblížila Škovierová Dragošeková s tým, že podujatie sa bude konať v nákupnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Spájanie sa do živej fialovej reťaze štartuje o 17.00 h. Súčasťou podujatia bude i súťaž o "najfialovejšieho človeka".



Problematiku epilepsie u detí priblíži detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera, ktorý prišiel liečiť z Peru. "Najväčším orieškom" sú pre neho deti, u ktorých nezaberá klasická medikamentózna liečba. Ide asi o jednu tretinu pacientov. Nádejou pre nich sú prebiehajúce výskumy a pokrok vo vede. "Stále sa skúšajú nové lieky a techniky, ktoré zlepšujú úspešnosť a bezpečnosť operačných zákrokov. Pre mňa sú ale obzvlášť zaujímavé prebiehajúce štúdie o liečbe niektorých geneticky podmienených epilepsií na úrovni samotných génov. Je to hudba budúcnosti, ale tam vidím najväčší priestor na vývoj v liečbe epilepsie," skonštatoval lekár.



Na Fialovom dni budú taktiež ukážky prvej pomoci pri epileptickom záchvate a videoukážky záchvatov. "Poznáme okolo 60 typov záchvatov, niektoré si však laik všimne len ťažko. Neraz ostávajú dlhé roky nerozpoznané, čo znižuje úspešnosť liečby. K takýmto záchvatom patria napríklad tzv. absencie. Neprejavujú sa kŕčami ani pádmi, ale dieťa na chvíľu úplne vypne vedomie. Deti s týmito typmi záchvatov sú učiteľmi neraz označované za nepozorné. Tieto nenápadné prejavy epilepsie neraz vedú k zhoršeným študijným výsledkom a tie k posmeškom, šikane," priblížila Škovierová Dragošeková.