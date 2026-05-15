Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Import

Počas víkendu treba najmä na strednom Slovensku počítať s dažďom

.
Ilsutračná snímka. Foto: TASR František Iván

Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 15. mája (TASR) - V noci z piatka na sobotu (16. 5.) aj počas celého víkendu treba najmä na strednom a juhozápadnom Slovensku počítať s dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Od polnoci by mali začať platiť aj hydrologické výstrahy prvého stupňa v okrese Gelnica.

Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.

Výstrahy by mali do platnosti vstúpiť v piatok o 20.00 h a predbežne by mali platiť do nedele (17. 5.) do 20.00 h.
.

Neprehliadnite

Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák