< sekcia Import
Počas víkendu treba najmä na strednom Slovensku počítať s dažďom
Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. mája (TASR) - V noci z piatka na sobotu (16. 5.) aj počas celého víkendu treba najmä na strednom a juhozápadnom Slovensku počítať s dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Od polnoci by mali začať platiť aj hydrologické výstrahy prvého stupňa v okrese Gelnica.
Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
Výstrahy by mali do platnosti vstúpiť v piatok o 20.00 h a predbežne by mali platiť do nedele (17. 5.) do 20.00 h.
Výstrahy platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
Výstrahy by mali do platnosti vstúpiť v piatok o 20.00 h a predbežne by mali platiť do nedele (17. 5.) do 20.00 h.