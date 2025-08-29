Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, môžu byť zrážky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„V piatok nám pred studeným frontom, ktorý aktuálne postupuje Českom a Rakúskom ďalej na východ, prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu sme atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku sme ojedinele zaznamenali aj na severe krajiny,“ priblížili meteorológovia.

Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti. Lokálne sa v ňom vyskytujú aj búrky. Momentálne sú zrejme bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov, tvrdí SHMÚ.
