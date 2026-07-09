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Počasie na horách sa výrazne zmenilo, v Tatrách nasnežilo

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Horská záchranná služba informovala, že sa v horách prudko ochladilo.

Autor TASR
Vysoké Tatry 9. júla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa vo štvrtok výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horská záchranná služba prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti informovala, že sa v horách prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách hôr dokonca nasnežilo.

Prispôsobte tomu výber túry a pribaľte si aj viac vrstiev oblečenia, prípadne aj rukavice a pokrývku hlavy,“ radia horskí záchranári.
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