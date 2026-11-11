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Dážď, mrholenie a miestami sneh: Takéto počasie nás čaká v stredu
Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov C, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Ojedinele, cez deň miestami, dážď alebo mrholenie. Vo vysokých, v noci na severe prechodne aj v stredných polohách, sneženie. V noci a zrána ojedinele poľadovica.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach miestami okolo -4 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov C, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Slabý, cez deň na západe prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach miestami okolo -4 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov C, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Slabý, cez deň na západe prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 4 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 4 až 0 stupňov Celzia.