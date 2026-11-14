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V sobotu dážď ustúpi, bude polojasno
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 2 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V sobotu jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou. Na severe ojedinele slabé zrážky, prevažne snehové.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach lokálne -4 až -9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 2 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý vietor, v noci na západe severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach lokálne -4 až -9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 2 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý vietor, v noci na západe severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 2 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -7 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 2 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -7 stupňov C.