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V stredu bude zamračené, lokálne hmlisto
Najvyššia denná teplota 5 až 10, ojedinele v údoliach okolo 3 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Postupne na mnohých miestach dážď alebo mrholenie. Vo vysokých polohách sneženie.
Najvyššia denná teplota 5 až 10, ojedinele v údoliach okolo 3 stupňov C.
Vietor južných smerov 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h). Na horách prudký až búrlivý vietor, postupne víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: Do sedem, na Zemplíne ojedinele okolo 10 mm / od cca 1700 m do sedem centimetrov snehu.
Najvyššia denná teplota 5 až 10, ojedinele v údoliach okolo 3 stupňov C.
Vietor južných smerov 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h). Na horách prudký až búrlivý vietor, postupne víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: Do sedem, na Zemplíne ojedinele okolo 10 mm / od cca 1700 m do sedem centimetrov snehu.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -3 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -3 stupne Celzia.