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Štvrtok má byť upršaný, nezabudnite na dáždniky
Vo vysokých polohách sneženie.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Miestami dážď, mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Nadránom a predpoludním menej zrážok a prechodné zmenšenie oblačnosti. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, v údoliach ojedinele okolo 0 stupňov C a najvyššia denná 8 až 13, v údoliach ojedinele okolo 6 stupňov C.
Juhozápadný, neskôr prevažne južný vietor 2 až 9 m/s (5 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h).
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, v údoliach ojedinele okolo 0 stupňov C a najvyššia denná 8 až 13, v údoliach ojedinele okolo 6 stupňov C.
Juhozápadný, neskôr prevažne južný vietor 2 až 9 m/s (5 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h).
Vo vysokých polohách búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -2 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -2 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ