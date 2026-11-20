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Piatok prinesie oblačnosť aj dážď, vo vyšších polohách sa ukáže sneh
Najvyššia denná teplota 10 až 15, Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a ojedinele aj v Trenčianskom kraji 5 až 10 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - V piatok oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, dážď alebo prehánky, od cca 1300 m sneženie. Spočiatku ojedinele hmla. Teplo.
Najvyššia denná teplota 10 až 15, Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a ojedinele aj v Trenčianskom kraji 5 až 10 stupňov C.
Juhozápadný až západný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Na východe miestami slabý vietor. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: Cez deň do 10 mm / od cca 1400 m do 10 centimetrov snehu.
Tendencia tlaku vzduchu: Mierny až silný vzostup.
Najvyššia denná teplota 10 až 15, Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a ojedinele aj v Trenčianskom kraji 5 až 10 stupňov C.
Juhozápadný až západný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Na východe miestami slabý vietor. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, prechodne až víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: Cez deň do 10 mm / od cca 1400 m do 10 centimetrov snehu.
Tendencia tlaku vzduchu: Mierny až silný vzostup.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až 0 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -6 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 4 až 0 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -6 stupňov C.