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Streda bude chladná a jasná, miestami môže aj snežiť
Najvyššia denná teplota -2 až +3 stupne C.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Jasno až polojasno, miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. V noci ojedinele, popoludní na juhozápade miestami, slabé sneženie alebo dážď so snehom. Chladno.
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach miestami -7 až -12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -2 až +3 stupne C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň na západe a Honte juhovýchodný vietor 4 až 11, v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (15, 40, 60 km/h).
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach miestami -7 až -12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -2 až +3 stupne C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň na západe a Honte juhovýchodný vietor 4 až 11, v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (15, 40, 60 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -10 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -10 stupňov Celzia.