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Sneženie zasiahne vo štvrtok väčšinu Slovenska
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Prevažne zamračené, v noci na severe spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach sneženie, v nižších polohách miestami, najmä na juhu aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele tvorba poľadovice.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach na severe ojedinele okolo -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
Prevažne slabý, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji východný vietor 3 až 10, v nárazoch spočiatku ojedinele okolo 15 m/s (15 až 35, 55 km/h). Popoludní väčšinou severovýchodný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach na severe ojedinele okolo -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
Prevažne slabý, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji východný vietor 3 až 10, v nárazoch spočiatku ojedinele okolo 15 m/s (15 až 35, 55 km/h). Popoludní väčšinou severovýchodný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.