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Piatok prinesie ďalšiu snehovú nádielku, pozor aj na poľadovicu
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na juhu a Zemplíne miestami do 5 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - V piatok oblačno až zamračené, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach sneženie, na juhu a Zemplíne miestami dážď so snehom alebo dážď, cez deň na západe menej zrážok. Ojedinele tvorba poľadovice.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach na severe ojedinele okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na juhu a Zemplíne miestami do 5 stupňov C.
Slabý, cez deň na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach na severe ojedinele okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na juhu a Zemplíne miestami do 5 stupňov C.
Slabý, cez deň na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -2 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m -2 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -6 stupňov C.