Nedeľa bude po celý deň zaliata slnkom

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.