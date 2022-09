V pondelok sa zobudíme do polooblačného rána, môže aj sprćhnuť

Počasie v regiónoch

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov C.



Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov C.



Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov C.







Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 9 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná teplota 6 stupňov C.



Bratislava 26. septembra (TASR) - V pondelok (26.9.) má byť polooblačno až oblačno, na východe prehánky. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia.Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše.Ozón: 9 % nad úrovňou dlhodobého priemeru (320 DJ).zdroj: meteo.sk