V utorok nás zohreje slniečko

Počasie v regiónoch



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.



Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.



Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slnečno, teploty 17 až 22 stupňov C.14 % nad úrovňou dlhodobého priemeru (329 DJ).