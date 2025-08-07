Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Import

Štvrtok bude slnečný a teplý

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Teploty sa budú pohybovať okolo 25 až 30 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.






Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 23 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely