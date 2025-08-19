< sekcia Import
Utorok bude teplý a slnečný
Teploty sa budú pohybovať okolo 25 až 30 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 23 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
