Utorok bude teplý a slnečný

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Teploty sa budú pohybovať okolo 25 až 30 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 23 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov Celzia.





VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
