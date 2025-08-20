< sekcia Import
Streda má byť horúca, dodržujte pitný režim
Teploty 28 až 31 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 28 až 31 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 26 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 21 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 17 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
