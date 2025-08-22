< sekcia Import
Koniec pracovného týždňa bude prevažne oblačný
Teploty sa budú pohybovať okolo 20 až 25 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Piatok: Prevažne oblačno, na juhu miestami prehánky. Teploty 20 až 25 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 22 až 25 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 19 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
