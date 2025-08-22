Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Import

Koniec pracovného týždňa bude prevažne oblačný

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Teploty sa budú pohybovať okolo 20 až 25 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) - Piatok: Prevažne oblačno, na juhu miestami prehánky. Teploty 20 až 25 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 22 až 25 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 20 až 24 stupňov C.






Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič