Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
Víkend začne oblačným počasím

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teploty sa budú pohybovať okolo 18 až 23 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Sobota: Prevažne polooblačno. Teploty 18 až 23 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 17 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 13 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

