< sekcia Import
Víkend začne oblačným počasím
Teploty sa budú pohybovať okolo 18 až 23 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. augusta (TASR) - Sobota: Prevažne polooblačno. Teploty 18 až 23 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 13 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 13 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk