Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Import

Utorok má byť polooblačný s príjemnými teplotami

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - František Iván

Teploty 22 až 27 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 22 až 27 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.


Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 12 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb