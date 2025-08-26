< sekcia Import
Utorok má byť polooblačný s príjemnými teplotami
Teploty 22 až 27 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 22 až 27 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 12 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
