V stredu budú teploty atakovať tridsiatky, dodržujte pitný režim

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prevažne polooblačno.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 25 až 30 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.


Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 23 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk







