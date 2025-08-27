< sekcia Import
V stredu budú teploty atakovať tridsiatky, dodržujte pitný režim
Prevažne polooblačno.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 25 až 30 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 15 až 12 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 9 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 23 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 19 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
