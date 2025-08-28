< sekcia Import
Vo štvrtok leto opäť udrie, bude slnečno a horúco
Teploty sa budú pohybovať okolo 28 až 33 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 28 až 33 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 26 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 21 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 26 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 21 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk