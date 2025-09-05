< sekcia Import
Záver pracovného týždňa má priniesť príjemné počasie
Teploty 24 až 29 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 24 až 29 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
