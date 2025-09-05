Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
Záver pracovného týždňa má priniesť príjemné počasie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty 24 až 29 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 24 až 29 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.

Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 16 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 12 stupňov C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


Zdroj: meteo.sk
.

