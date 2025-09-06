< sekcia Import
Víkend začne slnečným počasím
Teploty sa budú pohybovať okolo 22 až 27 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slnečno, ojedinele búrky. Teploty 22 až 27 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.
Na strednom Slovensku slnečno, možnosť búrky, najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.
Vo výške 1000 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
