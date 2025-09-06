Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Víkend začne slnečným počasím

Ilustračné foto.. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Teploty sa budú pohybovať okolo 22 až 27 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slnečno, ojedinele búrky. Teploty 22 až 27 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 14 a najvyššie denné 24 až 27 stupňov C.

Na strednom Slovensku slnečno, možnosť búrky, najnižšie ranné teploty 16 až 11 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 12 a najvyššie denné 22 až 26 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


Zdroj: meteo.sk
.

