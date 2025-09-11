< sekcia Import
Zamračené jesenné počasie bude pokračovať aj vo štvrtok
Teploty sa budú pohybovať okolo 18 až 23 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami občasný dážď. Teploty 18 až 23 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 20 až 23 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 18 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 17 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 14 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
