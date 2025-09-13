< sekcia Import
Sobota bude oblačná, miestami môže aj spŕchnuť
Teploty sa budú pohybovať okolo 21 až 26 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 21 až 26 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 12 stupňov C.
