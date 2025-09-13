Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Import

Sobota bude oblačná, miestami môže aj spŕchnuť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teploty sa budú pohybovať okolo 21 až 26 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 21 až 26 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.






Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 16 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 12 stupňov C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom