Štvrtok má byť slnečný s malou oblačnosťou
Teploty 17 až 22 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 17 až 22 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
