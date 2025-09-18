Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Import

Štvrtok má byť slnečný s malou oblačnosťou

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Teploty 17 až 22 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 17 až 22 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.



Počasie na horách


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
