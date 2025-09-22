< sekcia Import
Astronomická jeseň začne slnečným a teplým počasím
Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR)- Slnečno. Teploty 23 až 28 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov C.
Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 13 stupňov C a najvyššia denná teplota 21 stupňov C.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 16 stupňov C.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 9 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
