Astronomická jeseň začne slnečným a teplým počasím

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR)- Slnečno. Teploty 23 až 28 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné teploty 23 až 27 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 13 stupňov C a najvyššia denná teplota 21 stupňov C.

Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 16 stupňov C.

Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 9 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.



zdroj: meteo.sk
