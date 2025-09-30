Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Import

Posledný septembrový deň bude oblačný, môže aj spŕchnuť

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Teploty sa budú pohybovať okolo 11 až 16 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Prevažne oblačno, ojedinele prehánky. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 3 stupne C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





zdroj: meteo.sk
.

