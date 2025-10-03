< sekcia Import
Piatok bude slnečný
Teploty 7 až 13 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 7 až 13 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -2 stupne C.
zdroj: meteo.sk
