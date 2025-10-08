< sekcia Import
Streda bude polooblačná s miernymi teplotami
Teploty 12 až 17 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Prevažne polooblačno.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 13 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.
Počasie na horách:
