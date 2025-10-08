Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda bude polooblačná s miernymi teplotami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty 12 až 17 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Prevažne polooblačno.

Teploty 12 až 17 stupňov C.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.




Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 13 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.
