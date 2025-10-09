< sekcia Import
Štvrtok má byť zamračený, nezabudnite si dáždnik
Teploty 13 až 18 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 13 až 18 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
