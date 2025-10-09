Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Import

Štvrtok má byť zamračený, nezabudnite si dáždnik

.
Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty 13 až 18 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. októbra (TASR) - Prevažne zamračené, občasný dážď. Teploty 13 až 18 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 15 až 18 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 13 až 17 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?