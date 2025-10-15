Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Import

Streda bude oblačná, na východe miestami prehánky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty 9 až 15 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. októbra (TASR) - Prevažne oblačno a na východe miestami prehánky. Teploty 9 až 15 stupňov C.


Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.







Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.

VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete