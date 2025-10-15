< sekcia Import
Streda bude oblačná, na východe miestami prehánky
Teploty 9 až 15 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Prevažne oblačno a na východe miestami prehánky. Teploty 9 až 15 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.
Zdroj: meteo.sk