Začiatok víkendu bude oblačný, miestami sa môže objaviť dážď

Ilsutračná snímka. Foto: TASR František Iván

Teploty sa budú pohybovať 7 až 13 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, miestami prehánky. Teploty 7 až 13 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.






Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 2 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -3 stupne C.
