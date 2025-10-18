< sekcia Import
Začiatok víkendu bude oblačný, miestami sa môže objaviť dážď
Teploty sa budú pohybovať 7 až 13 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Prevažne oblačno, miestami prehánky. Teploty 7 až 13 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 2 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -3 stupne C.
Počasie v regiónoch:
