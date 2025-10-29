Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
Streda bude polooblačná s príjemnými teplotami

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Teploty sa budú pohybovať okolo 11 až 16 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





Zdroj: meteo.sk
.

