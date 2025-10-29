< sekcia Import
Streda bude polooblačná s príjemnými teplotami
Teploty sa budú pohybovať okolo 11 až 16 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. októbra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne Celzia.
Zdroj: meteo.sk