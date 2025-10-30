Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok má byť oblačný s teplotou do 19 stupňov Celzia

.
Búrka, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pranostika na dnes: Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 14 až 19 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 16 až 19 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné 14 až 18 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné 14 až 18 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.


zdroj: meteo.sk
.

