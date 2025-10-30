< sekcia Import
Štvrtok má byť oblačný s teplotou do 19 stupňov Celzia
Pranostika na dnes: Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 14 až 19 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 11 až 8 a najvyššie denné 16 až 19 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 5 a najvyššie denné 14 až 18 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 6 a najvyššie denné 14 až 18 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
