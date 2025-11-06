Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok bude slnečný s príjemnými teplotami

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Teploty sa budú pohybovať okolo 12 až 14 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 12 až 14 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.



zdroj: meteo.sk
.

