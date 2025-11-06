< sekcia Import
Štvrtok bude slnečný s príjemnými teplotami
Teploty sa budú pohybovať okolo 12 až 14 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slnečno. Teploty 12 až 14 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
