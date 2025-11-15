Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Import

Víkend začne zamračeným počasím

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať okolo 9 až 14 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Sobota: Prevažne zamračené. Teploty 9 až 14 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 6 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


Zdroj: meteo.sk
