Víkend začne zamračeným počasím
Teploty sa budú pohybovať okolo 9 až 14 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Sobota: Prevažne zamračené. Teploty 9 až 14 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
