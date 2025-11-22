< sekcia Import
V sobotu bude zamračené, miestami môže snežiť
Teploty sa budú pohybovať okolo -1 až 4 stupne C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. novembra (TASR) - Sobota: Zamračené a miestami snehové prehánky. Teploty -1 až 4 stupne C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -2 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -11 a najvyššia denná -10 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -2 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -11 a najvyššia denná -10 stupňov C.
zdroj: meteo.sk