V sobotu bude zamračené, miestami môže snežiť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať okolo -1 až 4 stupne C.

Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Sobota: Zamračené a miestami snehové prehánky. Teploty -1 až 4 stupne C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -2 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -11 a najvyššia denná -10 stupňov C.


zdroj: meteo.sk
