Sychravé počasie pokračuje, streda má byť daždivá a chladná
Na severe sneženie.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Prevažne zamračené a občasný dážď. Na severe sneženie. Teploty 0 až 5 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.
Na strednom Slovensku zamračené a dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Na východnom Slovensku zamračené a dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -3 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -6 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
