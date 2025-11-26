Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Import

Sychravé počasie pokračuje, streda má byť daždivá a chladná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na severe sneženie.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Prevažne zamračené a občasný dážď. Na severe sneženie. Teploty 0 až 5 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Na strednom Slovensku zamračené a dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Na východnom Slovensku zamračené a dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -3 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -6 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
.

