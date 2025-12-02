< sekcia Import
Utorok bude zamračený, ráno má mrznúť
Teploty sa budú pohybovať medzi 0 až 5 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 0 až 5 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk