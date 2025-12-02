Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude zamračený, ráno má mrznúť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať medzi 0 až 5 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 0 až 5 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 2 až 5 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 0 až 4 stupne C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 0 až 4 stupňov C.




Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -3 stupne Celzia.




zdroj: meteo.sk
.

