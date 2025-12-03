< sekcia Import
Streda bude oblačná, môžu sa vyskytnúť aj prehánky
Teploty sa budú pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Oblačno, miestami zamračené, prehánky. Teploty 3 až 8 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -2 stupne Celzia.
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
