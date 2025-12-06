< sekcia Import
Na Mikuláša bude oblačno
Teploty sa budú pohybovať okolo 6 až 11 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené. Teploty 6 až 11 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 8 až 11 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Zdroj: meteo.sk
