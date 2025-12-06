Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Import

Na Mikuláša bude oblačno

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať okolo 6 až 11 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. decembra (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené. Teploty 6 až 11 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 8 až 11 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.




Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 1 stupeň C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch