Nedeľa bude zamračená, ráno môže mrznúť

Teploty sa budú pohybovať okolo 2 až 7 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 0 až -5 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 0 až -4 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.






Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 3 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.
