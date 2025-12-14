< sekcia Import
Nedeľa bude zamračená, ráno môže mrznúť
Teploty sa budú pohybovať okolo 2 až 7 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 2 až 7 stupňov C.
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 0 až -5 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 0 až -4 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.