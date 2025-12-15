< sekcia Import
Nový pracovný týždeň začne zamračeným počasím
Teploty sa budú pohybovať okolo 1 až 6 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné teploty 3 až 6 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 0 až -5 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 0 až -4 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.
Vo výške 1500m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
