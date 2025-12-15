Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. december 2025Meniny má Ivica
< sekcia Import

Nový pracovný týždeň začne zamračeným počasím

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať okolo 1 až 6 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné teploty 3 až 6 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 0 až -5 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 0 až -4 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov Celzia.





Počasie na horách:



Vo výške 1000m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.

Vo výške 1500m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota 0 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“