V pondelok bude zamračeno a hmlisto
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8.
Bratislava 21. decembra (TASR) - Prevažne zamračené a hmlisto, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele mrholenie. Miestami teplo.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami, najmä pri zmenšenej oblačnosti, 0 až -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, v údoliach ojedinele okolo 1 stupňa.
Bezvetrie alebo slabý vietor, na juhozápade juhovýchodný vietor s rýchlosťou 4 až 8 m/s (15 až 30 km/h).
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov C.
