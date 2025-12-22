Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. december 2025Meniny má Adela
< sekcia Import

V pondelok bude zamračeno a hmlisto

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. decembra (TASR) - Prevažne zamračené a hmlisto, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele mrholenie. Miestami teplo.



Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami, najmä pri zmenšenej oblačnosti, 0 až -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 3 až 8, v údoliach ojedinele okolo 1 stupňa.

Bezvetrie alebo slabý vietor, na juhozápade juhovýchodný vietor s rýchlosťou 4 až 8 m/s (15 až 30 km/h).



Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov C.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste na Vianoce naozaj pripravení?

HRABKO: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

SLÁDEK: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty